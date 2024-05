Celebrity

Σταυρούλα Χρυσαειδή: Τα "καρφιά" για την Κατερίνα Δαλάκα και η απάντηση στις φήμες περί σχέσης με τον Γιάννη Περπατάρη

Τις πρώτες της δηλώσεις παραχώρησε η Σταυρούλα Χρυσαειδή μετά την οικειοθελή της αποχώρηση από το Survivor στην εκπομπή «Γειά σου» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μίλησε για τον τραυματισμό της, ενώ έριξε τα "καρφιά" της στην Κατερίνα Δαλάκα.

«Στο Twitter μπορεί να λένε διάφορα, πάντα λένε διάφορα! Εδώ λένε ότι φοβήθηκα κιόλας αγωνιστικά την Κατερίνα και έφυγα γι’ αυτό τον λόγο. Δηλαδή δεν φοβήθηκα τον Σοϊλέδη, δεν φοβήθηκα τον Κατσούλη και φοβήθηκα την Κατερίνα. Όχι ότι η Κατερίνα δεν είναι τρομερή παίκτρια, προφανώς, αλλά προφανώς δεν φοβήθηκα κανέναν και δεν με ενδιαφέρει. Άμα είναι να χάσω, θα χάσω γιατί είναι καλύτεροι οι άλλοι και αυτό δεν με νοιάζει. Σκέψου ότι ήμουν ξαπλωμένη και προσπαθούσα να βολευτώ σε κάποιο σημείο για να μην πονάω», είπε αρχικά η Σταυρούλα Χρυσαειδή για τον τραυματισμό της και συνέχισε για την Κατερίνα Δαλάκα:

«Όταν πέρσι αποχώρησε η Κατερίνα και είχε γίνει όλο αυτό το σκηνικό, λίγο πριν αποχωρήσει, της είπα “ο Μπάρτζης μού είπε ότι ήσουν και συ εκεί”. Δεν έκατσα εγώ να ψάξω αποδείξεις, τα βρήκαν όμως τα παιδιά και η παραγωγή. Μετά αυτή με διέγραψε από το Instagram, με έκανε unfollow ουσιαστικά, δεν την έκανα εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και γιατί. Δηλαδή έχει κάνει follow κάποιους άλλους οι οποίοι έκαναν χαμό για να φύγει και εμένα, που δεν έκανα τίποτα, με έκανε unfollow. Δεν υπήρχε όμως κάποιοι ιδιαίτερο πρόβλημα ή beef. Απλά κάποιες φορές στους αγώνες, επάνω στην ένταση, κάτι θα μου έλεγε και κάτι θα της έλεγα. Φίλες δεν είμαστε, το τελευταίο διάστημα off camera με είχε πλησιάσει λίγο και είχαμε μια πιο καλή επαφή γενικά».

«Με τον Γιάννη δεν έγινε κάτι αντικειμενικά. Θεωρώ ότι είχε πει αυτός πριν μπω ότι “αν είναι ελεύθερη η κοπέλα, ας μπει”. Σίγουρα η παράγωγη ήθελε να κτίσει κάτι πάνω σε αυτό. Όντως ήρθαμε κοντά, αλλά δεν έγινε κάτι. Φίλοι, παρέα και είπαμε πως δεν θέλουμε με τίποτα να χαλάσει όλο αυτό το κλίμα. Οπότε έμεινε εκεί. Δεν κοιμήθηκε ποτέ μαζί με έμενα. Ένα πλάνο που δείξατε κάτι μου έλεγε και συζητούσαμε και μετά πήγε στη μεριά του», συνέχισε για τη σχέση της με τον Γιάννη Περπατάρη.