Μπάρες σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα

Ο Νικόλας Καρβέλας έφτιαξε μπάρες σοκολάτας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ" με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπάρες σοκολάτας - Υλικά

350 γραμμάρια κορν φλέικς

100 γραμμάρια καρύδια

300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα

200 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας

Μπάρες σοκολάτας - Υλικά για την επικάλυψη:

350 γραμμάρια κρέμα γάλακτος

350 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα

200 γραμμάρια φουντούκια

Λίγο χοντρό αλάτι

Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τον Νικόλα Καρβέλα να μας δείχνει τη συνταγή για τις μπάρες σοκολάτας: