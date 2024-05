Media

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Μιλά πρώτη φορά για το τέλος της σειράς "Μην αρχίζεις τη μουρμούρα" - "Ξαφνικά πάρθηκαν άλλες αποφάσεις"

Καλεσμένος στην εκπομπή “I Love Σουκού” το πρωί της Κυριακής βρέθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄ολης της ύλης στην Μπέττυ Μαγγίρα και τον Δημήτρη Μακαλιά.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για το τέλος της σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», η οποία ρίχνει αυλαία μετά από 11 χρόνια.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης για το τέλος της «Μουρμούρας»

«Ξαφνικά πάρθηκαν άλλες αποφάσεις και θα σταματήσει η Μουρμούρα. Ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα γιατί είναι 11 χρόνια από τη ζωή μου. Μπήκα 50 και βγαίνω 61. Είναι η δεύτερή μου οικογένεια. Οι κάμερες, οι σκηνοθέτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι συγγραφείς, το μακιγιάζ. Ήξερα και το περίμενα, βέβαια, ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό.

Τώρα το τελευταίο γύρισμα πιστεύω πως θα είναι οδυνηρό για όλους μας. Είχαμε πάρει έγκριση για 12η χρονιά, αλλά οι καιροί είναι περίεργοι και οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολλές για όλους και για τα κανάλια και για εμάς. Ξαφνικά όταν ένα κανάλι σου λέει ότι δεν μπορώ να συνεχίσω πια, δεν μπορείς να πεις και τίποτα, ούτε να πιέσω καταστάσεις για να συνεχίσουμε. Σίγουρα θα γίνει κάτι άλλο», είπε μεταξύ άλλων ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

