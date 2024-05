Wellbeing

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό γεύμα που ετοίμασε η εγκυμονούσα

Έγκυος στο δεύτερο παιδάκι της είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο καιρό. Η παρουσιάστρια περιμένει τον δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και όπως είναι αναμενόμενο πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει επιλέξει να είναι πιο “εσωστρεφής” στα social media το τελευταίο διάστημα και έτσι κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, πρόσφατα η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram το υγιεινό γεύμα που λιγουρεύτηκε και ετοίμασε για να απολαύσει μαζί με την οικογένειά της.

Αυτό δεν ήταν άλλο από noodles με λαχανικά, τα οποία είναι πολύ γευστικά, αλλά και ταυτόχρονα πολύ υγιεινά, αφού -όπως είδαμε στo instastory της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου- περιέχουν μπρόκολο, μανιτάρια, κολοκύθι, πιπεριές και καρότα.