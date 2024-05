FLife

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους, Μαρίνα, στην Άνδρο

Εκτός Αθηνών πέρασε το Σαββατοκύριακο η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια του Mega ξέκλεψε λίγο από τον χρόνο και βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της στο προσωπικό της ησυχαστήριο, την Άνδρο.

Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε το ταξίδι της το πρωί της Κυριακής μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε: «Αυτό το μέρος … μου πάει πολύ !».

Λίγες ώρες αργότερα η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της άλλη μια φωτογραφία από την οικογενειακή της εξόρμηση στο αγαπημένο της νησί των Κυκλάδων.

Η Ελένη Μενεγάκη κοινοποίησε μια φωτογραφία, όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον 9χρονη κόρη της, Μαρίνα, αλλά και μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στα ματιά της.

«Μαζί τους κάθε μέρα είναι γιορτή !», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στο Instagram.

