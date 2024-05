Media

Ψυχοκόρες: Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη σειρά του ΑΝΤ1

Και αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, οι εξελίξεις στις "Ψυχοκόρες" θα σας συναρπάσουν.

Δευτέρα 20 Μαΐου

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 30

Η Βασιλική ξεκινά τη φοίτησή της στο κολλέγιο και αποκτά τις πρώτες της φίλες. Όταν, όμως, επιστρέφει στο σπίτι, την περιμένει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη που θα γκρεμίσει όλα της τα όνειρα. Ενώ γίνονται οι ετοιμασίες για τα βαφτίσια του μωρού, η αστυνομία ενημερώνει τους Νάτσηδες πως ο Λούης βρίσκεται στο χωριό. Η Φρόσω συνεχίζει να δηλητηριάζει τη σχέση της Ευανθίας και του Νάτση. Η Νέλλα, έχοντας διαβάσει το γράμμα του Σώτου, θέλει να μάθει περισσότερα για τη σχέση του με την Μαρίκα, ενώ δεν σταματά να ψάχνει τον Τάσο, ο οποίος βάζει τη Δεσποινιώ να αποχαιρετίσει τον θίασο και το θέατρο. Η δίκη του Κοσμά αναβάλλεται.

Τρίτη 21 Μαΐου

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 31

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Ντίνος επιχειρεί να δώσει πληροφορίες στη Δεσποινιώ για τον αδερφό της, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδίαζε. Η Μάγια σταματά τη Βασιλική από το σχολείο, ενώ ο Παύλος τής ζητά να φύγουν μαζί. Η μητέρα του Παύλου μαθαίνει κάτι που θα φέρει μεγάλη ρήξη στη σχέση με τον γιο της. Ο Κοσμάς ανησυχεί για τον ρόλο του Αρδίτη στις υποθέσεις του και θέλει να επισπεύσει τον πλούσιο γάμο του Σώτου με την Πένυ. Η Μαρίκα γνωρίζεται με την Τοτό, η οποία ανήκει στην υπηρεσία του διπλανού σπιτιού. Η Ευανθία πιέζει τη Φρόσω να φύγει από το χωριό και εκείνη προχωρά τα σχέδιά της κατά της Ευανθίας...

Τετάρτη 22 Μαΐου

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 32

Η Νέλλα αναλαμβάνει να κάνει μια έκπληξη στη μέλλουσα νύφη της. Η Μάγια κι ο Αρδίτης προχωρούν στο σχέδιο τιμωρίας της Βασιλικής και διάσωσης της πολιτικής τους καριέρας, ενώ ο Παύλος νιώθει υπεύθυνος για ό,τι της συμβαίνει με αντίκτυπο στην υγεία του. Ο Νάτσης, εξαιτίας υπονοούμενων της Φρόσως, παρεξηγεί την παρουσία του Οδυσσέα στο σπίτι και παρεκτρέπεται. Το μωρό ανεβάζει πυρετό. Η Νέλλα προχωρά το σχέδιό της να εκδικηθεί τον Κοσμά, που σιγά-σιγά βλέπει να χάνει τους συμμάχους του για τη δίκη. Η Μαρίκα ετοιμάζεται να πάει να ψάξει τη Δεσποινιώ. Εκείνη αισθάνεται χάλια μετά την τραυματική εμπειρία που έζησε και ζητά να μη συναντήσει κανέναν ακόμα, γεγονός που εξοργίζει τη Βικτωρία.

Πέμπτη 23 Μαΐου

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 33

Ο Σπύρος επισκέπτεται τον Παύλο στην κλινική και ο Αρδίτης θορυβείται, καθώς βλέπει τη Λένα ζωντανή. Η Πένυ πηγαίνει στο σπίτι του Σώτου έξαλλη για να δει τη Νέλλα και αποπαίρνει τη Μαρίκα, θεωρώντας πως αυτή της έστειλε το γράμμα. Ο Τάσος αρχίζει να βλέπει με άλλο μάτι τη σχέση του με τη Δεσποινιώ. Ο πυρετός του μωρού της Φρόσως δεν πέφτει κι η Ευανθία περνά τη νύχτα στην εκκλησία, αφήνοντας μόνους στο σπίτι τη Φρόσω και τον Νάτση. Ο Λούης έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του. Στην αγορά η Βασιλική γοητεύει έναν νέο, ενώ όταν γυρίζει στο σπίτι υπερασπίζεται τον Λεωνίδα.

Ψυχοκόρες - Trailer

Ψυχοκόρες - Ηθοποιοί (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Ψυχοκόρες - Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά



Σενάριο

Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης



Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης



Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός



Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη



Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη



Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.