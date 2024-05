FLife

Κωνσταντίνος Βασάλος: Μας δείχνει το γυμναστήριο που έχει στο σπίτι του

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι πολύ ενεργός στα social media και συχνά μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Πολλές φορές, μάλιστα, ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» δείχνει στους ακολούθους του κάποια από τα fitness μυστικά του και τις ασκήσεις γυμναστικής που κάνει προκειμένου να έχει αυτό το καλλίγραμμο σώμα.

Πρόσφατα, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram και αποκάλυψε πως ετοιμάζει γυμναστήριο μέσα στο σπίτι του, οπότε θα ανεβάζει περισσότερο fitness content.

«Ξέχασα να σας πω ότι φτιάχνουμε γυμναστήριο στο σπίτι, οπότε φιλαράκια μου θα ανεβάζω φουλ fitness content! 90% έτοιμο», έγραψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος και πήραμε μια μικρή γεύση από τα όργανα γυμναστικής που έχει στο σπίτι του.