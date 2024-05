Celebrity

Δούκισσα Νομικού: Μαζί με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στις Κάννες - Η σπάνια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού

Το 77ο Φεστιβάλ Καννών διεξάγεται φέτος από τις 14 μέχρι και τις 25 Μαΐου στη νότια Γαλλία.

Μια από τις Ελληνίδες που βρέθηκαν στις Κάννες και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ήταν η Δούκισσα Νομικού, η οποία είναι ambassador μεγάλου brand καλλυντικών. Το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε μια μάξι, αποκαλυπτική, μαύρη τουαλέτα δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Δούκισσα Νομικού δεν ήταν όμως μόνη της στις Κάννες, αλλά συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον σύζυγό της και είδαμε το ζευγάρι σε ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπο.

«Je t’aime», έγραψε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησής της.

