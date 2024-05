Celebrity

Mente Fuerte: Ο λόγος που μπήκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο βρέθηκε πριν από λίγες ο Mente Fuerte όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τράπερ κοινοποίησε μια φωτογραφία του με ορό στο χέρι χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι της Κυριακής η Νάνσυ Παραδεισανού μέσα από την εκπομπή «Γεια σου» αποκάλυψε πως ο Mente Fuerte βρέθηκε στο νοσοκομείο για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Όλα πήγαν καλά και μάλιστα πλέον ο ίδιος έχει πάρει εξιτήριο.

Λίγες ώρες μάλιστα μετά το χειρουργείο ο τράπερ εθεάθη μαζί με την Μαρία Σολωμού, όπως είπε η δημοσιογράφος στον αέρα της ψυχαγωγικής εκπομπής του ΣΚΑΪ.