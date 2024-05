FLife

Ράνια Τζίμα: Έγινε νονά - Βάφτισε την κόρη του Γιώργου Γρηγοριάδη και της Χριστίνας Ιορδανίδου

Μια σημαντική ημέρα ήταν η σημερινή για την Ράνια Τζίμα, καθώς έγινε νονά.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του Mega βάφτισε το ένα από τα δύο παιδιά των καλών της φίλων, Γιώργου Γρηγοριάδη και Χριστίνας Ιορδανίδου, όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media.

Η Ράνια Τζίμα ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, όπου πόζαρε μαζί με την επί 20 χρόνια φίλη της, Χριστίνα Ιορδανίδου, ενώ αποκάλυψε πως η νεοφώτιστη πήρε το όνομα, Στελλίνα.

«20 χρόνια φιλίας επισφραγιστήκαν με την βάπτιση της Στελλίνας μας! Καλοφώτιστο το κορίτσι μας!», έγραψε η Ράνια Τζίμα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ράνια Τζίμα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην βάφτιση που έγινε νονά, καθώς επέλεξε ένα κόκκινο μάξι φόρεμα με έναν ώμο, το οποίο την κολάκευε πολύ.

Θυμίζουμε πως ο γνωστός δημοσιογράφος – παρουσιαστής και η δημοσιογράφος σύζυγός του έγιναν γονείς τον Ιούνιο του 2023 και απέκτησαν δίδυμα.

