Παντελής Τουτουντζής: Η εξομολόγηση για τη στιγμή του coming out του στην οικογένειά του - "Ο πατέρας μου μόλις το άκουσε…"

Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον Αστέρη Κασιμάτη παραχώρησε ο Παντελής Τουτουντζής, τον οποίο αυτό το διάστημα βλέπουμε στην κριτική επιτροπή του “TV Queen”.

Ο γνωστός makeup artist μεταξύ άλλων μίλησε για το coming out που έκανε στην οικογένεια του, όταν ήταν ακόμα πολύ μικρός, αλλά και την αντίδραση τους.

Όσα είπε ο Παντελής Τουτουντζής

«Αποφάσισα να ζήσω με αλήθεια στη ζωή μου. Τότε μίλησα στον αδελφό μου, τον Θανάση, είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος. Τον φωνάζουμε Νάσο, όπως και τον σύντροφό μου. Ήταν ο πρώτος που το έμαθε από την οικογένειά μας. Του μίλησα όταν τελείωνα το Δημοτικό. Ο αδελφός μου μόλις το άκουσε με πήρε αγκαλιά και μου είπε: “Είμαι μαζί σου. Στους γονείς θα το πούμε μαζί. Κι αν δεν σε αποδεχτούν, θα σε πάρω και θα φύγουμε. Θα δουλέψω εγώ για να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις”. Και το εννοούσε. (Βουρκώνει)

Τότε ένιωσα πρώτη φορά την καρδιά μου να μαλακώνει. Ήταν σαν να με πήρε κάποιος από τον πόλεμο, με έβαλε σε μια σκηνή και περιποιήθηκε τα τραύματά μου. Πριν από όλα αυτά, η καρδιά μου ήταν σαν πέτρα. Το είπε εκείνος στους γονείς μας την ώρα του φαγητού. “Θέλουμε να σας πούμε κάτι. Ο μικρός είναι γκέι”. Ο πατέρας μου μόλις το άκουσε ζήτησε λίγο χρόνο και βγήκε από το σπίτι. “Πού θα πάει; Τι θα κάνει;” αναρωτήθηκα. Αναλάμβανα μεγάλη ευθύνη που δεν μου αναλογούσε σε εκείνη την ηλικία. Τελικά επέστρεψε μετά από λίγο και το συζήτησαν με τη μητέρα μου μόνοι τους.

Τους βγάζω το καπέλο. Απευθύνθηκαν σε κοινωνική λειτουργό και ζήτησαν βοήθεια. “Μπορώ να κάνω κάτι;” τη ρώτησε ο μπαμπάς μου. “Ναι. Να τον αγαπάτε” του απάντησε. “Δεσμεύομαι ότι αυτό θα κάνω” είπε εκείνος. Δεν ήθελα να είμαι ένα παιδί που θα κρύβεται. Ένιωθα ότι αν δεν ξέρει η μάνα σου και ο πατέρας σου ποιος είσαι, πού πας; Πώς θα παλέψεις για όλα τα υπόλοιπα που έρχονται μετά από αυτό;», εξομολογήθηκε ο Παντελής Τουτουντζής.