Ο George και η Amal Clooney για τον «πόλεμο κατά των δημοσιογράφων και των γυναικών»

Η δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Amal Clooney, δήλωσε ότι υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος κατά της αλήθειας, των δημοσιογράφων και των γυναικών.

Η δικηγόρος και ο σύζυγός της, George Clooney, μίλησαν στο 2024 Skoll World Forum στην Οξφόρδη για το έργο τους στο Ίδρυμα Clooney για τη Δικαιοσύνη, το οποίο ίδρυσαν και στο οποίο συμπροεδρεύουν.

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Amal είπε: «Ζούμε μια εποχή που έχουμε περισσότερες βίαιες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». «Και βλέπουμε γυναίκες και παιδιά ολοένα και περισσότερο στην πρώτη γραμμή» πρόσθεσε σύζυγος του Clooney.

«Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει ένας πόλεμος εναντίον της αλήθειας, εκείνων που λένε την αλήθεια και των δημοσιογράφων και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν» εκτίμησε ενώ πρόσθεσε: «Σε πάρα πολλά μέρη γίνεται πόλεμος κατά των γυναικών και οι γυναίκες εξακολουθούν να δίνουν τις πιο βασικές μάχες για τις ελευθερίες τους» πρόσθεσε.