Celebrity

Νέο teaser για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness»

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη teaser για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» που γυρίστηκε στην Νέα Ορλεάνη το φθινόπωρο του 2022.

Πρόκειται για μία τρίπτυχη ιστορία που ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η εξαφανισμένη γυναίκα του έχει επιστρέψει τελείως διαφορετική και μία αποφασισμένη γυναίκα που ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο με ειδικές ικανότητες για να γίνει πνευματικός ηγέτης.

Η όγδοη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου και μοντάζ του Γιώργου Μαυροψαρίδη ενώνει ξανά την Εμα Στόουν (Emma Stone) με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Poor Things», Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley) καθώς και με τον ηθοποιό Τζο 'Αλγουιν (Joe Alwyn) από την «Ευνοούμενη». Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Χονγκ Τσάου (Hong Chau) και Χάντερ Σάφερ (Hunter Schafer).

View this post on Instagram A post shared by Kinds of Kindness (@kindsofkindnessfilm)