Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον Τζορτζ στο γήπεδο λίγο πριν την επιστροφή του στο σχολείο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με το μεγαλύτερο γιο του Τζορτζ μετά την αποκάλυψη στις 22 Μαρτίου της Κέιτ Μίντλετον σχετικά με τη υγεία της.

Παρακολούθησαν από τις εξέδρες του Μπέρμιγχαμ την νίκη της αγαπημένης τους Aston Villa επί της Lille OSC κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του UEFA Europa Conference League.

Όπως αναφέρει το Ηello, ο Ουίλιαμ και ο Τζορτζ έδειχναν νευρικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο πρίγκιπας της Ουαλίας εθεάθη όρθιος να χειροκροτεί την ομάδα του όταν αυτή πέτυχε το πρώτο της γκολ.