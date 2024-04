Celebrity

Συνάντηση Στέφανου Τσιτσιπά και Charles Leclerc στο Μόντε Κάρλο!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το χατ-τρικ στο Μόντε Κάρλο, κατακτώντας τον τρίτο του τίτλο Masters-1000 στο Μονακό. Πετυχαίνοντας μία επιβλητική νίκη έναντι του Casper Ruud, ο Έλληνας τενίστας είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον θρίαμβό του μπροστά σε ένα κοινό… πολλών αστέρων.

Οι George Russell, Lando Norris, Nico Hulkenberg και Charles Leclerc έδωσαν το «παρών» στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όμως ήταν ο Μονεγάσκος εκείνος που προσέγγισε τον Τσιτσιπά μετά την απονομή του τροπαίου. Θέμα συζήτησης: η Formula 1.

Ο Leclerc είπε στον Έλληνα τενίστα ότι προετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Κίνα, ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου, με τους αγώνες στο Μαϊάμι και το Μονακό να ακολουθούν. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να εξομολογηθεί ότι θα ήθελε πολύ να παρευρεθεί στον αγώνα του θρυλικού Μόντε Κάρλο, όμως θα διεξαχθεί μόλις μία εβδομάδα πριν το γαλλικό όπεν, άρα οι προπονήσεις ίσως να μην του το επιτρέψουν.

Παρόλα αυτά, οι δύο αθλητές έδωσαν… ραντεβού για αγώνα go-kart, με τον Έλληνα να αναρωτιέται εάν χωράει στο μονοθέσιο λόγω ύψους και με τον Μονεγάσκο να τον διαβεβαιώνει ότι θα βρεθεί η λύση. Ένα απρόσμενο ραντεβού που σίγουρα θα θέλαμε να δούμε πολύ!

