Ο Macron θέλει την Nakamura στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron δήλωσε σοκαρισμένος από τις «ρατσιστικές» αντιδράσεις στο ενδεχόμενο να τραγουδήσει η Aya Nakamura, Γαλλίδα γεννημένη στο Μάλι ποπ σταρ, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο Macron είπε ότι ελπίζει πολύ η Nakamura, να επιλεγεί ως μέρος της τελετής της 26ης Ιουλίου δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα. «Σοκαρίστηκα από κάποιες αντιδράσεις. Υπήρξαν πραγματικά ρατσιστικές αντιδράσεις», είπε στο BFM TV και στο ραδιόφωνο RMC. «Ελπίζω ότι θα είναι μέρος της λίστας στο τέλος, γιατί συγκαταλέγεται στους μεγάλους Γάλλους καλλιτέχνες και στους πιο δημοφιλείς παγκοσμίως».

Η Nakamura, 28 ετών, έγινε αντικείμενο διαμάχης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικής διαμάχης τον περασμένο μήνα μετά τις φήμες που την ήθελαν να τραγουδά τραγούδια της Γαλλίδας θρύλου Edith Piaf στην τελετή.

Τραγουδάει στα γαλλικά, με συχνές χρήσεις της αργκό, τη μουσική της επηρεασμένη από τη μουσική ζουκ των Δυτικών Ινδιών, αναμειγνύοντας αμερικανικά R'n'B και Afrobeats. Το πιο γνωστό τραγούδι της, Djadja, είχε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ροές μόνο στο YouTube.

Ακροδεξιοί πολιτικοί είπαν ότι δεν εκπροσωπεί τη Γαλλία και δεν πρέπει να είναι στην τελετή. Η επικεφαλής του εθνικού μετώπου Marine Le Pen κατηγόρησε τον περασμένο μήνα τον Μακρόν ότι επιδιώκει να «ταπεινώσει τον γαλλικό λαό».

Οι υποστηρικτές της Nakamura λένε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιδειχθεί η ζωντάνια και η ποικιλομορφία της σύγχρονης γαλλόφωνης κουλτούρας.

Μετά την διαμάχη, η Nakamura είπε στους επικριτές στο X τον περασμένο μήνα: «Μπορείς να είσαι ρατσιστής αλλά όχι κουφός... Αυτό είναι που σε πληγώνει! Γίνομαι νούμερο 1 υποκείμενο του κράτους στις συζητήσεις, αλλά τι σου οφείλω πραγματικά; Τίποτα.»

Ο Macron είπε στη συνέντευξη επίσης ότι κάποιοι παρεξήγησαν και δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα υπήρχαν επίσης πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που θα επέλεγε ο διευθυντής τελετών Thomas Jolly για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.