Celebrity

Στις 2 Μαρτίου του 2025 η τελετή απονομής των Όσκαρ

Το κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς του Χόλιγουντ θα στρωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα το 2025.

Πιο συγκεκριμένα η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η φετινή τελετή η οποία είχε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω των Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν έγινε στις 10 Μαρτίου.