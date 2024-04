Celebrity

Η Madonna στην πρώτη έκθεση ζωγραφικής του Rocco Ritchie

O γιος της Μadonna, Rocco Ritchie, εγκαινίασε την πρώτη ατομική του έκθεση στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Design District του Μαϊάμι.

Η έκθεση, με τίτλο «Pack A Punch», περιλαμβάνει 20 πορτρέτα που αποτυπώνουν αθλητές του Muay Thai εμπνευσμένα από ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανε ο Ρόκο στην Ταϊλάνδη.

«Προφανώς είμαι λίγο νευρικός, αλλά είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά και τον χώρο. Είμαι ευγνώμων που το πραγματοποιώ» είπε ο μεγάλος γιος της Μadonna στην εφημερίδα Μiami Ηerald και πρόσθεσε. «Είχα την τύχη να βρω τον χώρο, οπότε άδραξα την ευκαιρία».

