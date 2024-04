Celebrity

«Ο Johnny Depp είναι ο χειρότερος κιθαρίστας» λέει στέλεχος δισκογραφικής εταιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο άνθρωπος που υπέγραψε δισκογραφικά συμβόλαια με τους Motley Crue και Guns N' Roses είπε ότι πιστεύει ότι ο Johnny Depp είναι «ο χειρότερος κιθαρίστας που έχει δει ποτέ».

Ο Tom Zutaut, διάσημο στέλεχος της A&R σε πρόσφατη συνέντευξη στο X5 Podcast αποκάλυψε ότι αφού παρακολούθησε μια από τις πρώτες ακροάσεις της μπάντας στην οποία έπαιζε ο Depp προτού κατακτήσει τη φήμη στο Χόλιγουντ, απέρριψε το μουσικό του ταλέντο.

«Θεώρησα ότι ο Johnny Depp δεν θα γινόταν ροκ σταρ» είπε. «Ξέρετε, ο Johnny Depp έκανε οντισιόν για μένα δύο φορές. Αυτή είναι μια αστεία ιστορία. Πηγαίνω σε μια πρόβα, ο μάνατζερ είναι φίλος μου, και λέει: "Ανέλαβα αυτό το συγκρότημα από το Τζάκσονβιλ, είναι υπέροχοι". Πηγαίνω να τους δω και ήταν φριχτοί. Ο Johnny Depp ήταν ο χειρότερος κιθαρίστας που είχα δει ποτέ - αλλά το χάρισμά του ήταν τρελό, καταλαβαίνετε;» πρόσθεσε.