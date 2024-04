Celebrity

Η Taylor Swift για την παρωδία τραγουδιού της από τους Ryan Gosling και Emily Blunt

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Taylor Swift ενέκρινε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρωδία της Emily Blunt και του Ryan Gosling με θέμα τον ύμνο του χωρισμού, το τραγούδι της «All Too Well» κατά την εμφάνισή τους στο σόου «Saturday Night Live».

Οι ηθοποιοί που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Fall Guy» ερμήνευσαν κωμικά την επιτυχία της Taylor Swift ως έναν τρόπο να πειράξουν ο ένας τον άλλον για τον πρόσφατο ανταγωνισμό τους, στις ταινίες «Oppenheimer» και «Barbie» και να τονίσουν τη σημασία του να αφήσουν τους προηγούμενους ρόλους να περάσουν και να προχωρήσουν σε νέους.