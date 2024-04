Celebrity

Η βασιλική οικογένεια ανοίγει πρώτη φορά για το κοινό το Κάστρο Μπαλμόραλ

Το Κάστρο Μπαλμόραλ χτίστηκε στο Αμπερντινσάιρ το 1855 σε μία απόκρημνη περιοχή στη βορειοδυτική γωνία της Σκωτίας.

Από τότε παραδιδόταν από γενιά σε γενιά της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά στο κοινό δεν επιτρεπόταν η είσοδος στο μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού του.

Τώρα, για πρώτη φορά, ο Κάρολος Γ’, βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει το ιδιωτικό καταφύγιό του στους επισκέπτες.

«Αυτό το καλοκαίρι, στο κάστρο θα προσφέρονται ειδικές ξεναγήσεις στα πολλά από τα όμορφα δωμάτιά του» όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του.