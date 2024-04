Celebrity

Ελεονώρα Μελέτη: Υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ - Η αποκάλυψη Λιάγκα για πρόταση από άλλο κόμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

ύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 15/4, η Ελεονώρα Μελέτη είχε δεχτεί πρόταση από άλλο κόμμα πριν από καιρό και η Νέα Δημοκρατία την προσέγγισε την περασμένη Τετάρτη 10 Απριλίου, λίγες ημέρες δηλαδή μετά την ανακοίνωση ότι σταματάει η εκπομπή της.

Διαβάστε επίσης: Ελεονώρα Μελέτη: Αυτό είναι το πρόσωπο που την στηρίζει στο Mega! "Πολύτιμος σύμμαχος ο..."





«Αυτό που σταθμίζει η Ελεονώρα είναι πώς θα λείπει από τον σύζυγο και το παιδί της τέσσερις από τις επτά ημέρες για την Ευρωβουλή. Βέβαια, επειδή είναι υποστηρικτικός ο σύζυγός της, κατά 99,9% θα πει ναι η Ελεονώρα. Δεν υπάρχει φωτογραφία. Η πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία έγινε μετά την ανακοίνωση του κοψίματος της εκπομπής της» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

View this post on Instagram A post shared by Rolex Monte-Carlo Masters (@rolexmontecarlomasters)