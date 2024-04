Celebrity

Κέιτ Μίντλετον - Ουίλιαμ: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Πρίγκιπα Λούις & η φωτογραφία που τράβηξε η Πριγκίπισσα

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα το μικρότερο παιδί της Κέιτ Μίντλετον και του Ουίλιαμ, ο Πρίγκιπας Λούις,

ο οποίος έκλεισε τα 6 του χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, ο επίσημος λογαριασμός του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, έκανε μια σχετική ανάρτηση, μόνο που φέτος η φωτογραφία του εορτάζοντα, δεν ήταν τραβηγμένη από κάποιον επαγγελματία φωτογραφάφο αλλά από την μητέρα του.

"Χρόνια πολλά, Πρίγκιπα Λούις! Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές σήμερα" έγραφε στη λεζάντα της η φωτογραφία, δίνοντας τα credits στην Κέιτ Μίντλετον.

Δείτε την:

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)