Χριστίνα Μπόμπα: Η γυμναστική που κάνει είναι super διασκεδαστική & σου "χτίζει" κορμί

Μπορεί οι δίδυμες κόρες της να της απορροφούν σχεδόν όλο της το χρόνο, όμως η Χριστίνα Μπόμπα δεν ξεχνάει να φροντίσει τον εαυτό της και ξεκίνησε ξανά γυμναστική. Το είδος που επέλεξε είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό και εννοείται πως σου χτίζει κορμί σε χρόνο ρεκόρ.

Η γυμναστική που ξεκίνησε η Χριστίνα Μπόμπα

Άλλωστε η Χριστίνα Μπόμπα είχε "ποντάρει" στο συγκεκριμένο είδος γυμναστικής και παλαιότερα και είχε φτιάξει ένα από τα πιο καλλίγραμμα κορμιά της ελληνικής σόουμπιζ. Ο λόγος για το pole dancing, ή αλλιώς την γυμναστική σε στύλο που βοηθάει να γραμμώσει όλο σου το κορμί αλλά και να χάσεις πόντους σε χρόνο ρεκόρ. Το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής δεν ενδείκνυται για απώλεια βάρους αλλά για να "σφίξεις"ένα ήδη αδύνατο κορμί ή για να τονίσεις ακόμα περισσότερο τις καμπύλες σου.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε σχετικές φωτογραφίες στο Instagram και εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να μην της αναδημοσιεύσουμε.