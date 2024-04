Fitness

Αθηνά Οικονομάκου: Σε αυτή τη γυμναστική οφείλει το καλλίγραμμο κορμί της

Τι και αν είναι μητέρα δύο παιδιών, η Αθήνα Οικονομάκου έχει ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα της ελληνικής σόουμπιζ. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ασκείται συστηματικά, προσέχει τη διατροφή της και σίγουρα αυτό αποτυπώνεται στο άψογο κορμί της.

Σε πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου μας είχε δώσει μία γεύση με το τι γυμναστική ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια κάνει ειδικές ασκήσεις σε κρεβάτι για Pilates, το Pilates reformer όπως λέγεται, το οποίο και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν μικρό ποσοστό λίπους στο σώμα τους και θέλουν ουσιαστικά να "γραμμώσουν", ενώ την ίδια γυμναστική ακολουθεί και η Δέσποινα Βανδή αλλά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η Αθηνά Οικονομάκου ασκείται όσους περισσότερες φορές την εβδομάδα μπορεί και μάλιστα πρόσφατα ανέβασε στο Instagram σχετικό στιγμιότυπο από την προπόνηση της.