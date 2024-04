FLife

Φαίη Σκορδά: Το βραδινό που απόλαυσε θα σε ενθουσιάσει ακόμα & αν κάνεις διατροφή

Είναι γνωστό ότι η Φαίη Σκορδά έχει υπέροχο σώμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα συστηματικής γυμναστικής και ισορροπημένης διατροφής. Η παρουσιάστρια, αποφεύγει τηγανιτά και λίπη, τρώει σπάνια κόκκινο κρέας και αυτό... βγαίνει προς τα έξω. Σε χθεσινό της story στο Instagram, μας έδειξε το βραδινό που απόλαυσε και είμαι βέβαιη ότι θα σε ενθουσιάσει ακόμα και αν κάνεις διατροφή (και όχι άδικα αν με ρωτάς).

Το βραδινό που απόλαυσε η Φαίη Σκορδά

Η παρουσιάστρια, φροντίζει προσωπικά την διατροφή των γιων της και δεν είναι λίγες οι φορές που τους ετοιμάζει γευστικά σνακ τα οποία είναι φτιαγμένα από αγνά υλικά. Έτσι λοιπόν η Φαίη Σκορδά μπήκε στην κουζίνα για να τους ετοιμάσει ό,τι πιο μαμαδίστικο υπάρχει: Ένα κέικ με σταγόνες σοκολάτας! Μάλιστα, τράβηξε σε stories την δημιουργία της πριν και μετά και έγραψε στις λεζάντες: "Λες"; "Λες"!

Η ίδια, δεν δίστασε να κόψει ένα κομμάτι από το κέικ και να το συνοδεύσει με ένα ποτήρι γάλα, κάτι που συνηθίζει πολύ συχνά να επιλέγει σαν βραδινό γεύμα, όπως έχει δηλώσει