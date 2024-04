FLife

Paparazzi! Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Στην παιδική χαρά με τα παιδιά τους

Μπορεί να έχουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, όμως ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη, έχουν πάντα ως προτεραιότητα τα παιδιά τους και προσπαθούν να περνούν ποιοτικό χρόνο σαν οικογένεια. Ο φωτογραφικός φακός του FTHIS.GR, τους εντόπισε στην παιδική χαρά, χαλαρούς και ευδιάθετους.

Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Αύγουστο του 2021 και λίγες εβδομάδες αργότερα υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. «Το βασικό είναι ότι δεν ξέρεις πώς είναι αυτή η συνθήκη. Αν ήξερες και μπορούσες να διαλέξεις, θα ήταν πιο απλό. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό που έρχεται, δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις «τέλεια θα το κάνω». Φοβάσαι ότι δεν έχεις το ιδανικό σπίτι, ότι δεν θα μπορείς να το μεγαλώσεις, αλλά τελικά το μωρό θέλει μόνο αγάπη», είχε η Βαλεντίνη Παπαδάκη σε συνέντευξή της, για την απόκτηση παιδιών.