«THE 2NIGHT SHOW» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΨΕ, ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00

Απόψε, Τρίτη 23 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τι άλλαξε στη ζωή της από το 2017, που μπήκε στο «Survivor»; Έχει βάλει τελεία στο αθλητικό ρεπορτάζ; Γιατί νιώθει άβολα όταν τη ρωτούν για τα προσωπικά της και γιατί μεγαλώνοντας θέλει να προστατεύει την προσωπική της ζωή; Τι θεωρεί απιστία και τι όχι σε μια σχέση; Τέλος, μιλάει για τον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα!», η οποία θα ήθελε να συνεχιστεί αφού εκεί έχει βρει τα πατήματά της.

Στο αποψινό «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο αστρολόγος Χρήστος Άρχος. Πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την Αστρολογία; Γιατί οι αστρολόγοι δεν πρέπει να «πουλάνε» πως γνωρίζουν το μέλλον; Γιατί δεν έρχεται ποτέ σε αντιπαράθεση με κάποιον που δεν πιστεύει στα ζώδια; Τι θέλουν να μάθουν, συνήθως, οι άνθρωποι για το μέλλον τους; Τέλος, δίνει τις προβλέψεις του για τις επόμενες χρονιές, αλλά και για το κάθε ζώδιο ως το τέλος της χρονιάς.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης