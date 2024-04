Ημερήσιες Προβλέψεις

Δίδυμοι

Ο Ερμής δικός σας κυβερνήτης, μπαίνει σε ορθή φορά, έτσι καθυστερήσεις, παρανοήσεις, λάθη θα μπορούσαν να προωθηθούν τουλάχιστον μετά από ένα διήμερο. Η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στον Κριό που σημαίνει ότι αγαπάτε φίλους, είστε κοντά σε φίλους, θα μπορούσατε να προωθήσετε θέματα. Των τελευταίων ημερών κάποια λάθη κάνετε εκτός αν είστε καλλιτέχνες προσέξτε, ενώ κάποια θέματα εργασίας ή υγείας θα μπορούσαν να σας απασχολήσουν. Στα επαγγελματικά θα πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί.