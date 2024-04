Ημερήσιες Προβλέψεις

Λέων

Δεν μπορώ να πω ότι είστε στην καλύτερή σας φάση, ο επαγγελματικός σας χώρος σας απασχολεί άμεσα, η Σελήνη που είναι στον Σκορπιό δείχνει οικογενειακά θέματα τα οποία έχουν προκύψει γι’ αυτό χρειάζεται μία ευελιξία, βέβαια, απελευθερώνονται κατά κάποιο τρόπο θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά ή τα μελλοντικά σας σχέδια τα οποία θα είναι ιδιαίτερα καλά. Σήμερα ένα οικογενειακό θέμα θα πρέπει να το προσέχετε και οι των τελευταίων ημερών, σας το λέω κάθε μέρα, ο Ουρανός μπορεί να δείχνει αλλαγές αλλά και ανατροπές.