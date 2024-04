Celebrity

Ιωάννα Μαλέσκου: "Δε θέλω να συζητάω για τον ΣΚΑΪ, καλό είναι να…"

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/4 καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με αφορμή την πρεμιέρα του, «Tv Queen».

Μέσα σε όλα η γνωστή παρουσιάστρια, ρωτήθηκε για την εποχή που ήταν στον ΣΚΑΙ μη θέλοντας να μιλήσει περεταίρω καθώς όπως είπε πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει αφήσει οριστικά πίσω της!....

«Δεν θέλω να συζητάω για τον ΣΚΑΪ. Είναι ένα κεφάλαιο της ζωής μου που έχει κλείσει. Δεν είναι ακριβώς ότι έχω πληγωθεί, αλλά έχει κλείσει αυτή η σφαίρα του εαυτού μου που αναλωνόμουν και συζητούσα γιατί με αφορούσαν κιόλας τότε αυτά που είχαμε να συζητήσουμε πράγματα που τώρα πια δε με αφορούν, δε με αγγίζουν, δεν είναι της παρούσης.

Ο ΣΚΑΪ μου έδωσε την ευκαιρία να με μάθει ο κόσμος σε ευρύτερη κλίμακα, και γι’ αυτό είμαι και ευγνώμων. Απλώς, επειδή έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα από τότε. και είναι ένας κύκλος που μέσα μου πρωτίστως, αλλά και επαγγελματικά έχω κλείσει, δε θέλω να συζητάω γι’ αυτό… Είναι λάθος να ρίχνουμε ματιές στο παρελθόν.

Σε καθετί που γίνεται, σε κάθε νέο πρόσωπο που ξεκινάει και υπάρχει διάθεση να χτίσουν επάνω του, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, και φυσικά παίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Και νομίζω ότι όσο αποκτάς εμπειρία και μεγαλώνεις, βλέπεις και τα πράγματα διαφορετικά. Για να κλείσω αυτό το κομμάτι με την Ιωάννα του τότε, δε μου αρέσει να ρίχνω ευθύνες και γι’ αυτό παύω να συζητάω.

Αλλά από την άλλη, δε μπορώ να λούζομαι και πράγματα που εγώ γνωρίζω πως έχουν γίνει, γιατί είναι σαν να λέω ότι φταίω για όλα εγώ. Δε πάει έτσι. Το μερίδιο της ευθύνης του καθενός καλό είναι να το διαχωρίζουμε. Αλλά, αυτό που αφορά στον κόσμο, αυτό που βλέπει, δε μπορεί ο τηλεθεατής να γνωρίζει αν εγώ έχω ομάδα, αν έχουμε δέσει, όλα αυτά που συμβαίνουν από πίσω και συνθέτουν μια ωραία παραγωγή. Πάντα βλέπω τις καλές προθέσεις στους ανθρώπους και έχω μάθει να ακούω βάσει της εμπειρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Ιωάννα Μαλέσκου: