Αθηνά Οικονομάκου: Τι απαντούσε λίγο καιρό πριν στις φήμες χωρισμού από τον Φίλιππο Μιχόπουλο

Χωρισμός - βόμβα στην ελληνική σόουμπιζ, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 26/04 έγινε γνωστό πως η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος χωρίζουν μετά από 6 χρόνια γάμου και μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας!

Λίγο καιρό πριν η Αθηνά Οικονομάκου είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σουσού» και είχε απαντήσει στις φήμες χωρισμού με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

«Δε με στεναχώρησαν τα σχόλια ότι ίσως χώρισα, δεν τα παρακολουθώ. Ξέρω ότι αυτά γίνονται. Πρέπει κάτι να γραφτεί. Μάλλον αυτήν τη περίοδο δεν έχει θέματα και ασχολούμαστε με αυτά. Γράφτηκε και αυτό, όπως όλα τα άλλα», είχε απαντήσει τότε η Αθηνά Οικονομάκου.