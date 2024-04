Celebrity

Στο νοσοκομείο η Μαρία Μπακοδήμου (Photo)

Μια ανάρτηση έκανε η Μαρία Μπακοδήμου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανησύχησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Γειά σου» ανήρτησε μια φωτογραφία και έκανε γνωστό πως βρίσκεται στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει κάτι για την περπέτεια της υγείας της.

«Όλα πήγανε καλά ! Ήταν κάτι απλό αλλά το ανεβάζω για να μη μοιράζομαι μόνο βόλτες , φαγητά και ταξίδια αλλά και real life. Real life με φωτεινό κραγιόν πάντα», έγραψε η Μαρία Μπακοδήμου στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε, στην οποία την βλέπουμε ξαπλωμένη στο δωμάτιο του νοσοκομείου με σωληνάκια στη μύτη.





