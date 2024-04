Celebrity

Ζόζεφιν: Νέο hairlook για την τραγουδίστρια

Η Ζόζεφιν είναι πολύ ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα στιγμιότυπα από την προσωπική της και επαγγελματική της ζωή.

Σήμερα, λοιπόν η τραγουδίστρια ανέβασε κάποιες φωτογραφίες και σε αυτές την είδαμε να ποζάρει με το νέο hairlook που υιοθέτησε.

Η Ζόζεφιν, που πολλές φορές πειραματίζεται με τα μαλλιά της και την έχουμε δει ακόμα και με καρέ, αυτή τη φορά αποφάσισε να κόψει αφέλειες και ομολογουμένως το νέο look της πηγαίνει πολύ.

Η τραγουδίστρια ωστόσο για ακόμα μια φορά επέλεξε να μην πειράξει το χρώμα των μαλλιών, αφού είναι “ορκισμένη” ξανθιά.

Δείτε την Ζόζεφιν με το νέο της look:

