Survivor: Έκπληξη η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση - "Ζήτησα εγώ να με ψηφίσουν"

Η Αναστασία Τσέρου ήταν η μεγάλη άτυχη στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του "Survivor" καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε οριστικά από το ριάλιτι επιβίωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Μπλε να μείνουν με 4 παίκτες στο αγώνισμα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, αφού τη Μεγάλη Πέμπτη είχε αποχωρήσει και ο Θοδωρής Τουρκογεώργος.

Τελικά μετά από έναν αγώνα – θρίλερ, οι Κόκκινοι επικράτησαν στον αγώνα ασυλίας και οι Μπλε πήγαν στο συμβούλιο του νησιού για να ψηφίσουν το πιο αδύναμο μέλος της ομάδας τους.

Με τρεις ψήφους, η Σταυρούλα Χρυσαειδή βγήκε πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση.

"Αυτό έγινε γιατί ζήτησα εγώ από τα παιδιά να με ψηφίσουν και ο λόγος είναι ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν έπαιξα καθόλου. Δεν έχω προσφέρει καθόλου βοήθεια στην ομάδα μου, και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπει κάποιο άλλο παιδί στη θέση μου αυτή τη στιγμή να ψηφιστεί ενώ προσπαθεί" είπε η Σταυρούλα Χρυσαειδή.

