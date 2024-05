Celebrity

Μπάμπης Στόκας: Ο λόγος που κατεβαίνει υποψήφιος στις Ευρωεκλογές και το τραγούδι που ταιριάζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με αφορμή την απόφασή του να κατέβει υποψήφιος στις ευρωεκλογές με την Πλεύση Ελευθερίας, ο Μπάμπης Στόκας παραχώρησε μια αποκαλυπτικήσυνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, και ποιο τραγούδι που, κατά τη γνώμη του, ταιριάζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Γιατί να «σταυρώσουν» τον Μπάµπη Στόκα; Τι θα κάνει για τον Έλληνα πολίτη της Ευρώπης;

Το γιατί θα το κάνει κάποιος αυτό είναι δικό του θέµα. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι είµαι ένας άνθρωπος που υπηρετεί την Τέχνη και τον πολιτισµό 35 χρόνια. Εξάλλου, είναι γνωστές οι θέσεις µου: είµαι υπέρ των ανθρώπων και όχι των αριθµών. Ακόµα, θεωρώ ότι µπορώ να βοηθήσω µε αγνές προθέσεις την Ελληνίδα και τον Ελληνα και συνεπώς την Ευρωπαία και τον Ευρωπαίο πολίτη. Ετσι κι αλλιώς, η Τέχνη, η Παιδεία και ο πολιτισµός βοηθούν πάντα να λυθούν πολλά προβλήµατα, αν όχι όλα.

Γιατί Πλεύση Ελευθερίας και Ζωή Κωνσταντοπούλου;

Γιατί θεωρώ την Πλεύση Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ειδικά, έναν άνθρωπο που αγωνίζεται καθηµερινά για όλους µας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια. Πρόκειται για µια έντιµη πολιτικό και υπόδειγµα, οπότε για µένα ήταν πολύ εύκολο να την υποστηρίξω και να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω σε όλους τους φίλους να µας ψηφίσουν για µια καλύτερη ζωή, τη Ζωή!

Πολιτικές επιρροές από την οικογένεια; Πού κλίνατε πολιτικά;

Η οικογένειά µου είναι δεξιά πολιτικά. Εγώ, πάλι, για τους δικούς µου λόγους είµαι αριστερής ιδεολογίας. Για χρόνια ψήφιζα ΚΚΕ.

Είχατε στο παρελθόν πρόταση από άλλο πολιτικό κόµµα;

Είχα προτάσεις στο παρελθόν από διάφορα κόµµατα. Μάλιστα, µου είχαν γίνει προτάσεις για την Περιφέρεια και για τις βουλευτικές εκλογές. Αλλά έλεγα «όχι».

Ποιο τραγούδι ταιριάζει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου;

Ο «Υπνόσακος», που λέει: «Πάµε µαζί στις ξαστεριές ονείρων, είµαστε σκιές, το σκοτάδι του ενός δύο µαζί το κάνουν φως…».