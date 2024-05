Celebrity

Γιώργος Αγγελόπουλος: Η ανάρτηση της Δήμητρας Βαμβακούση για την ονομαστική του εορτή

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους βιώνουν εδώ και περίπου τρεις μήνες ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την οικογενειακή τους ευτυχία με τον ερχομό της κόρης τους.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή και με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η σύζυγός του, τού ευχήθηκε δημόσια ανεβάζοντας στο Instagram μερικά κοινά τους στιγμιότυπα.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμο στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση. Ωστόσο λίγες ώρες μετά τον γάμο ο Γιώργος Αγγελόπουλος βυθίστηκε στο πένθος, αφού έχασε τη μητέρα του, Ράνια.

