Ναταλία Γερμανού για τηλεθέαση: "Καλό θα ήταν να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος μέτρησης"

Η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο “Τύπος TV” που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και την ανθρωποφαγία που υπάρχει στην τηλεόραση.

Ως κεντρική παρουσιάστρια, σε ενδιαφέρουν περισσότερο τα νούμερα τηλεθέασης ή η συνέπεια που χτίζεις κι έχεις προς τον κόσμο;

Ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Καλό θα ήταν να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος μέτρησης, όπως γίνεται σε άλλες χώρες και ας μη λαμβάνουμε τα νούμερα μέρα μέρα, προκειμένου να έχουμε μια πιο συνολική αποτύπωση της πραγματικότητας, π.χ. να μετριέται το web. Γιατί υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχει το web, είναι πολλοί οι τρόποι για να δει κάποιος ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση. Για όλα τα παραπάνω με ενδιαφέρουν τα λόγια του κόσμου, η κριτική και η διάδραση, ο άνθρωπος που θα με σταματήσει όταν θα πάω να ψωνίσω και θα μου πει «αυτό τι καλό που ήταν ή αυτό διορθώστε το».

Συμφωνείς με όσους λένε ότι η ανθρωποφαγία πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη; Στον τρόπο που χειρίζονται οι παρουσιαστές τα θέματα, ότι γίνονται πολλά στο βωμό της τηλεθέασης;

Είναι σημείο των καιρών, είναι σκληρή η μάχη της επιβίωσης και της πρωτιάς. Πρέπει κάπως να εξασφαλίσεις τη θέση σου, την ανανέωση του συμβολαίου. Οπότε, ναι, έχω παρατηρήσει κι εγώ την ανθρωποφαγία, έναν ελαφρύ κανιβαλισμό. Βεβαίως, μιλώ λίγο εκ του ασφαλούς. Είμαι σε ένα κανάλι που δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη φιλοσοφία. Δεν μας είπαν ποτέ «το νου σας, αν δεν κάνετε 20%, του χρόνου θα σας πάρουμε το κεφάλι». Νιώθουμε ασφάλεια και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που παρουσιάζουμε.