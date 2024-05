Celebrity

Ιωάννα Τούνη: "Μας άκουσε όλο το μαγαζί, φύγαμε τρέχοντας με την μπουκιά στον λαιμό"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στις Σεϋχέλλες περνούν τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα η Ιωάννα Τούνη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον γιο τους.

Όπως μας ενημέρωσε ωστόσο στο τελευταίο της βίντεο στο Instagram η influencer, ενώ είχαν πάει για φαγητό, ο μικρός Πάρης τους... άλλαξε τα σχέδια.

"Σήμερα ήταν από τις εξόδους που ο Πάρης δεν καθόταν με τίποτα μαζί μας να φάμε… Μας άκουσε όλο το μαγαζί και τα περίχωρα, οπότε προσπαθήσαμε να τσιμπήσουμε εναλλάξ με τον Δημήτρη, ενώ είχαμε το μωρό βόλτα στον κήπο και φύγαμε τρέχοντας με την μπουκιά στον λαιμό. Αλλά όταν έχεις μωρό είναι και αυτά στο πρόγραμμα… Την επόμενη φορά ελπίζουμε να πάει καλύτερα η έξοδος! Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αποθαρρύνεστε οι μαμάδες, πως μόνο τα παιδιά τα δικά σας παθαίνουν τέτοια ξεσπάσματα… Είναι φυσιολογικό και είναι στο πρόγραμμα" έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.