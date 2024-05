Celebrity

Σία Κοσιώνη: Μας δείχνει το σημείωμα που της έγραψε ο γιος της για την ονομαστική της εορτή

Tις γιορτινές ημέρες του Πάσχα εκτός Αθηνών επέλεξαν να περάσουν η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, οι οποίοι μαζί με τον γιο τους απόλαυσαν στιγμές ξεκούρασης.

Ανήμερα του Πάσχα η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος είχε την ονομαστική της εορτή και ο γιος της, Δήμος της ευχήθηκε, γράφοντάς της ένα σημείωμα.

"Κυριακή 5 Μαϊου 2024. Χρόνια πολλά μαμά από όλους μας. Σε αγαπάμε πολύ. Ελπίζω να σου άρεσε το μπισκότο", έγραψε ο μικρός Δήμος και η Σία Κοσιώνη ανέβασε τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

"Aυτό! Τίποτα άλλο! Χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε όσους αγαπάμε", ήταν το μήνυμα της δημοσιογράφου.

