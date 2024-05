Celebrity

Γιούλικα Σκαφιδά: Το δώρο που έκανε στον γιο της ανήμερα της ονομαστικής της εορτής

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Γιούλικα Σκαφιδά, καθώς η ηθοποιός έχει την ονομαστική της εορτή.

Η ίδια περνάει φυσικά την ιδιαίτερη αυτή ημέρα με τον γιο της, τον οποίο πήγε για πρώτη φορά στις κούνιες.

Η Γιούλικα Σκαφιδά ανέβασε μάλιστα δύο κοινά στιγμιότυπα με τον γιο της στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: "Η μαμά γιορτάζει σήμερα και μου έκανε δώρο τις πρώτες μου κούνιες! Συνήθως το δώρο το κάνουν σε αυτόν που γιορτάζει ειπε αλλά έκανε εξαίρεση γιατί είναι η πρώτη γιορτή μαζί μου!".

Μιλώντας για τις αλλαγές στη ζωή της μετά τον ερχομό του γιου της, η Γιούλικα Σκαφιδά είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της: "Δεν έχει αλλάξει κάτι στη φιλοσοφία ζωής μου από όταν ήρθε στη ζωή ο γιος μου. Το μόνο είναι ότι περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και είχα να το κάνω αυτό από τα σχολικά μου χρόνια. Είναι μια γλυκιά ευθύνη γιατί είναι ένα παιδί που έγινε από επιλογή. Ο γιος μου δε μεγαλώνει σε μονογονεϊκή οικογένεια. Δεν τον μεγαλώνω μόνη μου, απλά δεν έχω παντρευτεί. Ό,τι με ρωτήσει, θα του απαντήσω με θάρρος και θα του εξηγήσω τι διαφορετικό μπορεί να έχει εκείνος από μια άλλη οικογένεια ή ένα άλλο παιδάκι από εκείνον. Σημασία έχει η αγάπη".

