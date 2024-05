Celebrity

Θανάσης Κουρλαμπάς: "Δεν πήραμε κινητό στην κόρη μας μέχρι το Γυμνάσιο προκειμένου να μην..."

Για τα παιδιά του και τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί τους μίλησε ο Θανάσης Κουρλαμπάς στη δημοσιογράφο Ελευθερία Κανακάκη και στο περιοδικό Vita.

Ο γνωστός ηθοποιός, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, γιατί δεν ήθελε η κόρη του να έχει κινητό τηλέφωνο μέχρι το Γυμνάσιο.

"Εξ αρχής προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας τις προσωπικές μας αξίες και μέσα από λάθη μάθαμε να αποτελούμε μέρος της δικής τους σημερινής ζωής, γιατί δεν γίνεται να ζήσεις έξω από αυτήν. Για παράδειγμα, αντισταθήκαμε και δεν πήραμε κινητό στην κόρη μας μέχρι το Γυμνάσιο, προκειμένου να μη μπει από νωρίς στον κόσμο του ίντερνετ και των social media και τελικά πληγώσαμε το παιδί.

Αντισταθήκαμε δηλαδή σε κάτι στο οποίο δεν είχε αντισταθεί κανείς άλλος, με αποτέλεσμα η Ιόλη (η οποία είναι πλέον 19 χρόνων) να βιώσει τη δική μας λανθασμένη απόφαση.

Δυστυχώς πρέπει να πορεύεσαι με ό,τι σου δίνει η ζωή και πάνω σε αυτό να κάνεις τις μικροκινήσεις σου, ώστε να μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά σου τις αξίες σου. Εμείς προσπαθήσαμε να προβλέψουμε κάποια ταλέντα τους και να τα ενισχύσουμε. Κατά τα άλλα, τα αφήσαμε ελεύθερα να επιλέξουν ό,τι θέλουν να ακολουθήσουν και να το παλέψουν", εξομολογήθηκε ο Θανάσης Κουρλαμπάς.