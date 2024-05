Celebrity

Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι τραγουδά τις "Κούπες" στο Μάλμε - Η ατάκα για τον αρακά και τα φασολάκια

Η "καρδιά" του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision χτυπάει στο Μάλμε της Σουηδίας και η αντίστροφη μέτρηση για ττον Α’ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, στις 22:00 έχει ξεκινήσει.

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα θα σχολιάσουν τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, ενώ η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το "Zari" θα διαγωνιστούν στον Β' Ημιτελικό την Πέμπτη 9 Μαΐου .

Η Μαρίνα Σάττι είναι σίγουρα ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της φετινής Eurovision και στο επίσημο προφίλ του μουσικού διαγωνισμού στο Instagram την βλέπουμε να ερμηνεύει τις "Κούπες".

Πέραν αυτού, η Μαρίνα Σάττι αποκαλύπτει ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ο αρακάς, τα φασολάκια και το μπριάμ, παρότι η ίδια δεν συνηθίζει να μαγειρεύει καλά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)