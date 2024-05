Celebrity

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Συγκινεί το μήνυμά της για τα 9 χρόνια από τη γέννηση του γιου της

H Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της, Νικηφόρος Χαραγκιώνης είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και παρότι κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για το ζευγάρι, καθώς ο γιος τους κλείνει 9 χρόνια ζωής.

Το πρωί της Δευτέρας η Ευδοκία Ρουμελιώτη θέλησε να στείλει τις ευχές της στον γιο της Δημήτρη, ανεβάζοντας στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα και μια φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές που τον κράτησε στην αγκαλιά της.

"9 Μαΐου 2015 "θεέ μου σε παρακαλώ να τον έχεις πάντα γερό, άξιο και αγαπημένο" Και τα χρόνια περνάνε και εσύ ομορφαίνεις όλο και περισσότερο και πιο πολύ στην ψυχή σου ... Σ' ευχαριστώ θεέ μου που είσαι κοντά μου για την ζωή μου εννέα ολόκληρα χρόνια..." έγραψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

