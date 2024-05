Celebrity

Μαρία Αντωνά: Στο Ντουμπάι για Πάσχα μετά τον χωρισμό της από τον Άρη Σοϊλέδη (φωτογραφίες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Σαν "βόμβα" έσκασε πριν από λίγες ημέρες η είδηση του χωρισμού της Μαρίας Αντωνά από τον Άρη Σοϊλέδη, καθώς όλοι περίμεναν πως το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η ραδιοφωνική παραγωγός ωστόσο χώρισε από τον ποδοσφαιριστή λίγο καιρό μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομίνικο, ενώ οι φήμες θέλουν τον Άρη Σοϊλέδη να έχει προχωρήσει ήδη στην προσωπική του ζωή.

Από την άλλη, η Μαρία Αντωνά, που δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον χωρισμό της, ταξίδεψε τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα στο Ντουμπάι.

Η ίδια απόλαυσε στιγμές ξεκούρασης, ενώ ανέλαβε και ρόλο dj για τις ανάγκες γνωστού μαγαζιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)