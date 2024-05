Celebrity

Γιώργος Λιάγκας: Οικογενειακά στην Τήνο - Πέρασε την ονομαστική του εορτή στην παραλία

Στην Τήνο περνάει τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 βρίσκεται στο αγαπημένο του νησί, το οποίο επισκέπτεται τόσο το Πάσχα, όσο και το καλοκαίρι.

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι στην Τήνο με τους γιους του, ενώ με αφορμή τις εκατοντάδες ευχές που δέχεται για την ονομαστική του εορτή, θέλησε να ευχαριστήσει με ανάρτησή του τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Λιάγκας περνά τη ξεχωριστή αυτή ημέρα στην παραλία, κάνοντας μπάνιο.

Ο ίδιος είναι άλλωστε χειμερινός κολυμβητής, ενώ η αγάπη του για τη θάλασσα είναι γνωστή.

