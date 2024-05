Celebrity

Άγγελος Πεντάρης: Η εγκεφαλική παράλυση και το πώς το διαχειρίστηκαν οι γονείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Έλληνας ντράμερ Άγγελος Πεντάρης, που διαγνώστηκε με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία όταν ήταν μόλις 4 μηνών, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του "Πρωίαν σε είδον" τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ο νεαρός μουσικός έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη που πήρε από τους γονείς του, ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος ανοίγοντας το θέμα του είπε: "Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να είναι στους γονείς σου. Γιατί όταν γεννήθηκες, οι γονείς σου πήραν μια πληροφορία πάρα πολύ σκληρή. Φαντάζομαι θα τους άγχωσε για το τι θα κάνουν με εσένα".

Κατόπιν ο Άγγελος Πεντάρης τόνισε: "Είχαν πει ότι δεν θα μπορώ να κουνάω τα τέσσερα άκρα. Τετραπληγία δηλαδή. Οι γονείς μου είναι τελείως αντίθετοι σαν άνθρωποι μεταξύ τους και στο πώς διαχειρίζονται τις καταστάσεις. Η μητέρα μου είναι πιο συναισθηματική, τα έπαιρνε όλα λίγο πιο βαριά, ένιωθε τεράστια ευθύνη. Ο μπαμπάς μου τα έβλεπε λίγο πιο απλά με τον δικό του τρόπο. Ό,τι και να έχω, όποια και να ήταν η διάγνωση, είμαι το παιδί του και τελειώνει εκεί. Η αγάπη υπάρχει και δεν έχει σημασία η διάγνωση".