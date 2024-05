Celebrity

Μαρία Μπακοδήμου: Το ενδεχόμενο επιστροφής στο J2US και η late night εκπομπή που δεν έγινε

Για όλους και για όλα μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη. Η παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο επιστροφής στο J2US, ενώ δεν θέλησε να πει πολλά για την late night εκπομπή που ήταν να κάνει στον ΣΚΑΪ και τελικά δεν έγινε.

Εμένα μου άρεσες πολύ στο J2US.

Κι εμένα μου άρεσε πολύ, μου έλειψε, αλλά ήθελα να κάνω και κάτι άλλο, που δεν μπορούσα να το κάνω εκεί γιατί είμαι παρουσιάστρια. Πέρασα πολύ ωραία στην κριτική επιτροπή, δέθηκα με όλους, έχουμε κρατήσει σχέσεις και με τη Βίκυ και τη Δέσποινα και τον Σταμάτη. Έχω θετικά συναισθήματα για τον Νίκο και νομίζω ότι και εκείνος έχει για μένα.

Θα επέστρεφες;

Έτσι όπως έχουν γίνει πλέον οι εκπομπές, με την επιθετικότητα που απαιτούν και σου περιέγραψα πριν, έχω αρχίσει να ελκύομαι πολύ από τα format. Γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν θα χρειαστεί να πλακωθούμε μεταξύ μας για να κάνουμε θόρυβο και να μας προσέξουν, να κάνουμε είδηση κάτι που δεν είναι τραβώντας το από τα μαλλιά.

Το format έχει μια ασφάλεια. Θα μου άρεσε να επιστρέψω, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια λέω ότι θέλω να κάνω μια late night εκπομπή. Ένας άνθρωπος να μου τη δώσει δεν βρέθηκε ακόμα. (Γελάει.) Αγαπώ πολύ τις συνεντεύξεις, να ακούω ωραίες ιστορίες που μπορεί να εμπνεύσουν εμένα και τον τηλεθεατή.

Αν δεν κάνω λάθος, ήταν να κάνεις μια τέτοια εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

Ναι, αλλά δεν έγινε για κάποιους λόγους που δεν θα ήθελα να συζητήσουμε.