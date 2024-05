Celebrity

Φίλιππος Τσαγκρίδης: Τρυφερά τετ α τετ με γοητευτική συνοδό (φωτογραφίες)

Δυόμιση περίπου μήνες μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε από τα καυτά φιλιά που αντάλλαξαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης σε βραδινή τους έξοδο, ο επιχειρηματίας απαθανατίστηκε και πάλι σε τρυφερά ενσταντανέ με νέα συνοδό.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός λογαριασμός Soula Glamorous δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα, στα οποία βλέπουμε τον Φίλιππο Τσαγκρίδη να φιλιέται με πάθος με μια γοητευτική γυναίκα, για την οποία δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο.

Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης ήταν σε σχέση παλιότερα με την Κατερίνα Καινούργιου, αλλά το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και χρόνια.

Πριν καιρό, λόγω των κοινών εμφανίσεων Τσαγκρίδη-Μπάρκα, είχαν φουντώσει οι φήμες περί ειδυλλίου, χωρίς να υπάρχει ποτέ ωστόσο επιβεβαίωση από κάποια από τις δυο πλευρές.