Celebrity

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Οι νέες φωτογραφίες της ηθοποιού στο Instagram λίγο πριν γεννήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Την πιο όμορφη φάση της ζωή της διανύει η Ντάνη Γιαννακοπούλου, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι της.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του ΑΝΤ1, "Έρωτας Φυγάς", περιμένει το κοριτσάκι της, καρπό του έρωτά της από τον σύζυγό της, Ορέστη.

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, μοιράζεται φωτογραφίες στα social media και ποζάρει μαζί με την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Το ίδιο έκανε και την Δευτέρα 6/5 αφού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της κάποια στιγμιότυπα από την Κυριακή του Πάσχα με τα συγγεντικά της πρόσωπα όπου ποζάρει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της!«Ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Σε ρόλους οικείους κι ανοικειους, καλά παιγμενους αλλά και επιπόλαια, σε ρόλους βοηθητικούς αλλά και σε πιο πρωταγωνιστικούς. Ανάμεσα σε ο,τι είμαι κι ο,τι ενδεχομένως θα γίνω. Ανάμεσα σε όσους λατρεύω, καλά προστατευμένη, για να υποδεχτώ με θάρρος και αφοσίωση αυτούς που έρχονται! Χρόνια πολλά», έγραψε η Ντάνη Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της και ιδού τα στιγμιότυπα:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danny Giannakopoulou (@dannygiannakopoulou)